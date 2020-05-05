 

Лукашенко заявил о запланированном разговоре с Путиным

05.05.2020, 13:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин инициировал телефонные переговоры двух сторон.

По его словам, телефонный разговор должен состоятся во вторник, передает агентство БелТА. 

«Думаю, сегодня с президентом РФ мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов (совпадает с мск), попросил разговора», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что будут обсуждаться темы, представляющие взаимный интерес сторон.

14 апреля Путин и Лукашенко совместно участвовали в рабочей встрече лидеров стран-членов Евразийского экономического союза, которая прошла в видеоформате. Тогда Лукашенко заявлял, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, цена на природный газ должна быть более гибкой.



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