Названы главные ошибки при ношении медицинской маски

05.05.2020, 12:53, Разное

Специалисты из Германии назвали наиболее распространенные ошибки в процессе ношения медицинской маски. Они также напомнили, как правильно необходимо применять данное защитное средство.

Некоторые люди считают, что самым главным преимуществом медицинской маски является ее способность прикрывать рот и нос от проникновения частиц коронавируса. В связи с этим часто допускаются существенные ошибки во время создания самодельных элементов защиты. Суть в том, что медицинские респираторы и маски соответствуют всем стандартам, к примеру, в них больше, чем один слой.

Для защиты от большого количества вредоносных микроорганизмов необходимо обзаводиться маской, которая состояла бы из нескольких слоев. Ученые, основывая свои требования на результатах прежде проведенных экспериментов, выступили с инициативой пользоваться хлопчатобумажным плотным изделием, улавливающим воздушные частицы. В целях улучшения эффекта из ткани необходимо сделать маску с двумя слоями.

Любое средство защиты несет пользу только, когда плотно прилегает к лицу. Эксперты советуют избегать больших отверстий возле носа и рта. Носить маску необходимо оптимально близко к телу, для хорошей фиксации в районе носа ее следует оснащать проволокой для более комфортного ощущения.