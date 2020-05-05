Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 155 тысяч

05.05.2020, 12:52, Разное

В РФ за последние сутки зарегистрировали 10 102 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, с начала эпидемии в стране заболели больше 155 тысяч человек.

Свыше 19,8 тысяч человек уже выздоровели (+1770), активными остаются 134 тысячи случев. За сутки скончались 95 пациентов с коронавирусом, общее число жертв составило 1451. Почти половина новых пациентов с коронавирусом не имели клинических проявлений болезни.

Москва остается лидером по заболеваемости в стране. За все время в столице зафиксировали больше 80 тысяч заражений, из них 5,7 тысяч — за последний день. Существенно увеличилось количество инфицированных также в Подмосковье (+822), Петербурге (+226), Нижегородской (+174) и Свердловской (+133) областях, а также в Дагестане (+128), Мурманской области (+127) и на Ямале (+108).

В Минздраве считают, что РФ находится далеко до выхода на плато. По мнению главного пульмонолога министерства Сергея Авдеева, сложно говорить о том, какая часть пути пройдена, «но точно мы еще не добрались до пика». Он связывает это с несоблюдением режима самоизоляции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне отметила, что темп приросла числа зараженных в стране снижается, несмотря на возросшее количество выявляемых за сутки случаев. По ее словам, это означает, что РФ идет в правильном направлении. Для ускорения этого процесса Попова призывает строго соблюдать все действующие ограничения по коронавирусу.

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