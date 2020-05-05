Александр Петров трогательно поздравил возлюбленную Стасю Милославскую с 25-летием

05.05.2020, 12:50, Разное

В понедельник актриса Стася Милославская отмечала 25-летие. Как проходил ее день рождения, мы может только догадываться: в соцсетях не появилось пока что ни одного праздничного снимка. Зато бойфренд актрисы, актер Александр Петров, начал поздравлять возлюбленную еще за день до самой даты.

Однажды в Тоскане. Это волшебство зовут Стася. Она – волшебство и 4-го у волшебства др,

– написал Александр у себя в Instagram. Подпись сопровождала фотографию Милославской на фоне итальянских пейзажей.

Стася Милославская в Тоскане (из Instagram Александра Петрова)

Стася, с днем рождения! Люблю тебя!

– прозвучало признание в любви от Петрова все в той же соцсети, но уже непосредственно в сам день рождения девушки.

Несмотря на то, что актеры уже перестали скрывать отношения, они не так часто делятся совместными снимками. Также пара еще ни разу не снималась вместе для журналов и в принципе не рассказывала о своих отношениях в СМИ.

Александр Петров и Стася Милославская. Фотография, которой актер поздравил возлюбленную с днем рождения

Отношения Александр Петров и Стася Милославская подтвердили на одной из закрытых вечеринок в Москве 14 ноября прошлого года. До этого пара, о которой уже давно говорили в светских кругах, старалась вместе не появляться в публичном пространстве. Когда именно начался роман актеров, неизвестно. Впрочем, есть предположения, что отношения завязались на работе. Александр и Стася служат в Театре имени М. Н. Ермоловой, а летом 2018 года они сыграли пару в байопике “Стрельцов” – футболиста и его супругу Аллу.

Ранее Александр Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Их отношения начались в 2015 году. В 2017 году они объявили о помолвке, но летом 2019 года стало известно, что пара распалась.

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Публикация от Стася Милославская (@milostasii)24 Янв 2020 в 3:38 PST