Mail.ru Group и Бессмертный Полк запустили систему распознавания лиц

05.05.2020, 12:48, Новости дня

В цифровом архиве проекта «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц Vision – функция поможет людям найти родственников неизвестных солдат, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group, которая является разработчиком системы.

«Компьютерное зрение найдет одних и тех же людей среди всех загруженных снимков и даст возможность родственникам ветеранов отыскать фотографии с ними. Mail.ru расширяет архив проекта и объединяет свои усилия с народным движением «Бессмертный Полк», который передаст собранные фотографии военных лет «Лицам Победы», – сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Благодаря проекту, пользователи со всего мира смогут не только найти архивные снимки с членами своей семьи, но и пообщаться с владельцами фотографий.

Отмечается, что «Бессмертный Полк» хранит и фотографии неизвестных солдат. На сайте движения есть специальный раздел, куда загружаются фотографии участников войны, чьи имена владельцы снимков не знают, теперь проект «Лица Победы» сможет помочь найти родственников этих героев.

Программа распознавания лиц Vision анализирует черно-белые кадры, фотографии, сделанные с засветами или в темноте. Технология способна искать даже по снимкам с механическими повреждениями – с трещинами, надрывами или отсутствующими фрагментами.

Напомним, проект «Лица Победы» – «народная экспозиция», организованная Музеем Победы. Любой желающий может загрузить на сайт проекта фотографию и историю о своем родственнике, прошедшем Великую Отечественную войну.