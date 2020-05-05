 

Галкин и Пугачева вместе с детьми закатили вечеринку на карантине

05.05.2020, 12:43, Разное

Алла Пугачева и Максим Галкин больше месяца находятся в своем замке в деревне Грязь, не покидая его пределы. Супруги вместе с детьми самоизолировались еще в марте. Однако самые насыщенные дни семейство провело в апреле. Тогда Алла Борисовна отмечала день рождения и получала подарки от родных и друзей. Также Лиза и Гарри красили яйца и пекли куличи к Пасхе.

С наступлением мая придумать занятия стало сложнее, но пока звездные родители справляются с этой задачей. Например, накануне Галкины и Пугачева устроили дискотеку прямо дома. Гарри встал за пульт диджея, Алла Борисовна подпевала в микрофон, Лиза танцевала, а Максим снимал происходящее на телефон. Видео он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. “С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации”, – написал Галкин.

Поклонники пришли в восторг после просмотра кадров. Некоторые заметили, что у Лизы модный наряд, другие обратили внимание на “живое” исполнение Пугачевой. “Крутой диджей”, “Надо отдельный альбом записать”, “Сначала подумала, что это Артур Пирожков”, “А я подумала, что это Rammstein”, – написали фолловеры.

Напомним, недавно Дмитрий Губерниев дал интервью, в ходе которого рассказал забавную историю, связанную с Максимом Галкиным. Оказывается, юморист и комментатор однажды “обменялись любезностями” из-за Аллы Пугачевой.



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