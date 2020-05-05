Фото нового Hyundai i20 появились в сети

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05.05.2020, 12:42, Новости дня

В Сети опубликовали фотографии обновленной модели Hyundai i20, которая полностью лишилась защитного камуфляжа.

В частности, изначально производитель озвучивал планы презентовать автомобиль в рамках автосалона в Женеве, однако позже сообщили об отказе от мероприятия. Вместе с тем южнокорейский производитель указал, что автомобиль будет представлен в режиме онлайн, тогда как продажи хетчбэка Hyundai i20 состоятся в ближайшее время.

Распознать обновленную модификацию не составит труда по стильной радиаторной решетке, улучшенным противотуманкам, бамперам, оптике и задним фонарям. Новинка Hyundai i20 для европейского рынка получит 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью до 200 л.с. в максимальной комплектации.



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