Трамп назначил Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя США в ЕС

05.05.2020, 12:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назначил посла США в Бельгии Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя США в Европейском Союзе.

О назначении объявил госсекретарь Майк Помпео.

«В качестве исполняющего обязанности представителя посол Гидвиц будет содействовать прочному партнерству США и ЕС, особенно в достижении скорейшего восстановления от пандемии COVID-19, и одновременно продвигать наши общие интересы и ценности во всем мире», – говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что Гидвиц продолжит исполнять обязанности посла США в Бельгии, «укрепляя двусторонние отношения в области экономики и безопасности на благо обеих стран».