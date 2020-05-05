 

Трамп назначил Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя США в ЕС

05.05.2020, 12:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назначил посла США в Бельгии Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя США в Европейском Союзе.

О назначении объявил госсекретарь Майк Помпео.

«В качестве исполняющего обязанности представителя посол Гидвиц будет содействовать прочному партнерству США и ЕС, особенно в достижении скорейшего восстановления от пандемии COVID-19, и одновременно продвигать наши общие интересы и ценности во всем мире», – говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что Гидвиц продолжит исполнять обязанности посла США в Бельгии, «укрепляя двусторонние отношения в области экономики и безопасности на благо обеих стран».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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