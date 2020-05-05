 

ВОЗ: США не представили доказательств лабораторного происхождения коронавируса

05.05.2020, 12:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Вашингтон не представил никаких свидетельств в поддержку «спекулятивных» утверждений президента США Дональда Трампа о том, что новый коронавирус возник в китайской лаборатории.

«Мы не получили от правительства США никаких данных или конкретных свидетельств, касающихся предполагаемого происхождения вируса. Поэтому, с нашей точки зрения, это все еще спекуляции», – заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе виртуального брифинга.

Ученые полагают, что вирус-убийца перешел от животных к людям, появившись в Китае в конце прошлого года, возможно, на рынке в Ухане, где продавались экзотические животные.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи разделил позицию ВОЗ в интервью журналу National Geographic, опубликованном в понедельник.

«Если посмотреть на эволюцию вируса в летучих мышах и на [научные свидетельства], которые мы имеем сейчас, то это очень сильно поддерживает тезис, что он не мог быть создан искусственно и не подвергался намеренным манипуляциям», – заявил Фаучи журналу.

«Все, что мы знаем о поэтапной эволюции, убедительно указывает на то, что этот вирус эволюционировал в природе, а затем перешел от одного вида к другому», – сказал он.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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