 

Максим Галкин продемонстрировал домашнюю «музыкально-танцевальную импровизацию»

05.05.2020, 12:30, Разное

Известный российский артист и ведущий Максим Галкин не скучает с членами собственной семьи во время карантина. В микроблоге он продемонстрировал «музыкально-танцевальную импровизацию» жены и детей.
Максим Галкин снял видеоролик в одной из комнат своего дома, где показал творческие умения родственников. Как написал знаменитый юморист, во время импровизации за пультом находился DJ Гарри, который самостоятельно выбирал музыкальные мелодии. Взяв микрофон в руки, супруга артиста Алла Пугачева на ходу придумывала слова песни, а дочь звездной пары Елизавета, разместившаяся на «танцполе», плясала и веселилась под зажигательный трек. Максим Галкин признался, что очень любит подобные мероприятия, назвав их «музыкальной тарабарщиной». Многие поклонники пришли в восхищение от увиденного, отдельно оценив царящую дома атмосферу праздника.

Телеведущий старается больше времени проводить на самоизоляции с любимой семьей. Он демонстрирует публике будни, поэтому фанаты рады возможности чаще видеть Гарри, Елизавету и Примадонну в домашней обстановке. Известная исполнительница прививает детям любовь к музыке, а у ее сына не так давно открылся талант пародиста. Он изобразил друга семейства — композитора Игоря Николаева. По мнению подписчиков, у шестилетнего мальчика это хорошо получилось.



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