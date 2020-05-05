В Geekbench замечен смартфон Vivo V2012A, который может оказаться моделью Z6 5G для мирового рынка

05.05.2020, 12:30, Разное

Недавно в бенчмарке Geekbench прошёл тестирование смартфон от Vivo, зашифрованный под индексом V2012A. Эксперты предполагают, что этот гаджет может оказаться моделью Z6 5G для мирового рынка.

Ещё в феврале в Китае начались продажи нового аппарата от Vivo, принадлежащего среднему ценовому сегменту, но поддерживающему беспроводную сверхскоростную сетевую связь 5G. Возможно, данная модель уже в ближайшее время появится не только на родном рынке, но и в глобальной продаже. Протестированное в Geekbench устройство V2012A может являться моделью Z6 5G, подготовленной для мирового рынка. Многие параметры засекреченной новинки совпадают с уже имеющимся в продаже гаджетом, а учитывая всё большее распространение сетей нового поколения, появление недорогого девайса с их поддержкой, выглядит разумным маркетинговым шагом. Во время тестирования “умный” телефон показал хорошие результаты, как в одноядерном, так и многоядерном режиме.

Основой смартфона стал процессор Snapdragon 765G от Qualcomm, чья базовая тактовая частота достигает значения 1,8 ГГц. Работает он при поддержке 6 и 8 Гб оперативной памяти. Объём дискового хранилища достигает 128 Гб. Управление устройством осуществляется при помощи мобильной операционной системы Android 10. Кроме того, аппарат получил четырёхмодульную камеру с главной линзой на 48 Мп, а также аккумуляторную батарею на 5 000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 44 ватт.