В Таджикистане уже 230 случаев COVID-19, с диагнозом “пневмония” госпитализировали 14 офицеров Комитета госбезопасности

05.05.2020, 12:25, Новости дня

В Таджикистане официально подтверждены 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

За последние сутки в Таджикистане зафиксировали еще 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 в стране стали три человека.

Больше всего заболевших в Душанбе – 110 человек, в Согдийской области 70 пациентов с COVID-19, в Хатлонской – 21.

В частности, с диагнозом “пневмония” в инфекционную больницу Душанбе госпитализированы 14 высокопоставленных офицеров Государственного комитета безопасности Таджикистана. В их числе 52-летний генерал-полковник Раджабали Рахмонали, племянник президента Эмомали Рахмона, сообщает сайт “Ахбор”. Офицеры должны сдать обязательный в таких случаях тест на коронавирус.

Ранее также сообщалось о госпитализации трех высокопоставленных руководителей МВД Таджикистана. В больницах с признаками пневмонии и коронавируса уже находится Хайринисо Юсуфи, зампред правящей Народно-демократической партии президента Рахмона, зампред Нацбанка, а также известные поэты, писатели, музыкант и богослов.

Власти долгое время отрицали, что в Таджикистане есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него, а о первых 15 случаях заражения заявили лишь 30 апреля, накануне визита миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения в страну. Накануне, 4 мая, в стране было известно о 128 инфицированных и двух умерших от COVID-19.

Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 с учетом эпидемиологической ситуации поручил усилить меры защиты от вируса. Граждан страны обязали выходить из дома в защитных масках, а для студентов младших курсов с 4 мая объявлены летние каникулы.

Сегодня штаб по борьбе с коронавирусом принял решение отправить на летние каникулы школьников и учителей средних школ. Занятия в учебных учреждениях должны возобновиться лишь 17 августа.

Ранее власти Таджикистана решили приостановить и чемпионат страны по футболу, а с 18 апреля Совет улемов Исламского центра Таджикистана в связи с возможным распространением коронавируса запретил проводить в мечетях страны общественный намаз и религиозные обряды.