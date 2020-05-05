 

Умер генеральный конструктор РКК “Энергия”: он болел коронавирусом

05.05.2020, 8:25, Новости дня

Утром 5 мая в больнице в Коммунарке под Москвой умер генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) “Энергия” академик Евгений Микрин, сообщила пресс-служба “Роскосмоса”. Он лечился от коронавируса. 

Как заявил глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, слова которого приводятся на сайте госкорпорации, кончина Микрина является невосполнимой потерей для российской ракетно-космической отрасли.

Коронавирус у Микрина обнаружили после поездки на космодром Байконур: оттуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции. Однако тогда в РКК “Энергия” не стали комментировать информацию о болезни Микрина. Позже Рогозин заявил, что врачи оказывают конструктору “всю необходимую помощь”.  

Евгений Микрин работал в НПО “Энергия” с 1981 года. В последние годы он был генеральным конструктором по пилотируемым космическим системам и комплексам “Роскомоса”. 

 



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