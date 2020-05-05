В Китае ученые создали поражающий мышей штамм коронавируса

05.05.2020, 12:09, Разное

Ученые из Китая сообщили, что им удалось создать штамм коронавируса, способный поражать лабораторных мышей. У грызунов инфекция вызывает симптомы, напоминающие клиническую картину, возникающую после заражения у человека, это может способствовать разработке эффективной вакцины.

Ранее мыши не были подвержены негативному воздействию коронавируса. Поэтому китайские исследователи поставили перед собой задачу по созданию нового штамма, с чем они успешно справились. Теперь ученым станет проще изучать инфекцию, ведь для этого не потребуется использовать более крупных животных.

Кроме того, сократится стоимость исследований. Если ранее коронавирус изучался на приматах, то теперь новым штаммом можно заражать грызунов. При этом вакцина, если ее удастся создать, будет одинаково эффективно как для мышей, так и для человека, отмечает РЕН ТВ.