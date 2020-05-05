 

Снимок Надежды Кадышевой без фотошопа удивил ее фанатов

05.05.2020, 12:09, Разное

Поклонники творчества певицы Надежды Кадышевой прокомментировали внешний вид знаменитой исполнительницы на новой фотографии без фотошопа. По их мнению, она выглядит очень невзрачно.
Ранее на просторах мировой «паутины» было обнародовано изображение знаменитой эстрадной певицы Надежды Кадышевой, которой в настоящее время уже 60 лет. Свой очередной праздник она будет отмечать в июне. Исполнительница всегда следила за собственным сценическим образом и отлично выглядела, но последний фотоснимок продемонстрировал обратное: на нем Надежда Кадышева смотрится постаревшей и уставшей.

Многочисленные поклонники принялись угадывать, что могло произойти с их кумиром. Они не исключили, что российская знаменитость заболела, поэтому находится не в самой лучшей форме. Также не стоит забывать, что исполнительница перед пандемией нового вида коронавируса активно гастролировала по государству, ежедневно давая концерты в разных населенных пунктах. Фолловеры принялись публиковать комментарии в социальной сети Instagram под кадром, что Кадышевой необходимо отдохнуть и привести себя в порядок. В данное время отечественная звезда пребывает на самоизоляции, в связи с чем у нее имеется возможность отдохнуть и заняться своим здоровьем.



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