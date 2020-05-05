 

Россия и Турция провели патрулирование в Идлибе

05.05.2020, 12:08, Новости дня

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в сирийском Идлибе, протяженность маршрута была увеличена в два раза, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«В соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, 5 мая состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что протяженность маршрута была увеличена в два раза больше предыдущих патрулей. 

В центре отметили, что к совместному патрулированию от РФ привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Кроме того, движение колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России.

Ранее РФ и Турция провели совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии – Хасеке. 



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