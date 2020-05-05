Мнение: Московская статистика

05.05.2020, 12:06, Разное

Венедиктов опубликовал статистику по смертности в Москве за три последние года за период март-апрель:

2018 год – 22 613 человек

2019 год – 20 065 человек

2020 год – 22 244 человека

Госпитализации в Москве остаются на уровне 1200-1400 в день, несмотря на рост вновь выявленных заболевших

Никакой сверхсмертности в 2020 году не наблюдается, показатели находятся во вполне среднем интервале и даже чуть пониже 18 года. Причем в 18 году обошлось без фашизма, пропусков и арестов на месте.

Все это никак не мешает начинать и заканчивать день с тревожных новостей с полей битвы с коронавирусом. Главный аргумент сторонников катастрофы – если бы не массовые расстрелы, заболевших было бы больше.

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