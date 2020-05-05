При условии полной отмены карантина с 11 мая в Украине от коронавируса может умереть до 100 тыс. человек – Минздрав

05.05.2020, 12:05, Новости дня

Если в Украине с 11 мая отменить все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, то от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 могут умереть до 100 тыс. человек, заявил в эфире ICTV 4 мая заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он сказал, что правительство приняло решение частично смягчить карантин с 11 мая, “потому что мы видим способность системы здравоохранения справляться [с нагрузкой]”.

“Поэтому и было принято решение постепенно балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемическими мероприятиями. Мы не можем сегодня отпустить всю страну полностью с карантина, поскольку имеем несколько прогнозов”, – объяснил Ляшко.

Эти прогнозы, уточнил он, разрабатывали эксперты Всемирного банка, Национальной академии наук Украины и Киевской школы экономики.

“По одному из прогнозов мы посчитали, что у нас, если мы отпускаем страну 11 мая [с карантина без сохранения ограничений], может быть до 100 тыс. летальных случаев. Если пересчитать на экономику, то это может быть $54 млрд убытков из-за потери трудоспособности человеческого ресурса. Это огромные суммы”, – сказал главный санитарный врач.

Он подчеркнул, что потери экономики за два-три месяца карантина несравнимы с возможными человеческими жертвами.

На прошлой неделе Ляшко говорил, что полная отмена карантина без введения профилактических мер может привести к 120–140 тыс. смертей в Украине до конца 2020 года.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

4 мая премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что карантин в стране продлят до 22 мая, однако предусмотрено его смягчение. Согласно готовящемуся постановлению Кабмина, с 11 мая планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов, музеев, библиотек, предприятий бытового обслуживания, стоматологий, нотариальных и адвокатских контор. В областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.

Международный валютный фонд прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году украинская экономика упадет на 7,7%.