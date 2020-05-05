В Баренцево море впервые за 30 лет вошли корабли ВМС США и Королевского флота Британии

05.05.2020, 12:05, Новости дня

Эскадренные миноносцы военно-морского флота США USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и судно снабжения USNS Supply ВМС США, а также фрегат HMS Kent Королевского военно-морского флота Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

В сообщении говорится, что корабли отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом.

“В эти трудные времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене и одновременно принимать благоразумные меры по защите здоровья наших сил”, – заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

Министерство обороны РФ было уведомлено о посещении Баренцева моря еще 1 мая. Уведомление было сделано с целью избежать неправильного восприятия, снизить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию, отметили в пресс-службе ВМФ США.

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что силы Северного флота начали отслеживать действия трех эсминцев США и одного фрегата Великобритании, после того как они зашли в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает РБК.

Надводные суда ВМС США не заходили в Баренцево море с середины 1980-х годов.

Год назад, в мае 2019 года, государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что США намерены усилить свое присутствие в Арктике, чтобы противостоять агрессивному поведению России и Китая в регионе.

“Арктика стала очагом глобальной конкуренции благодаря своим запасам нефти, газа и полезных ископаемых, а также изобилию рыбы”, – сказал Помпео.

По его словам, “Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан”.