 

За сутки в Киеве выявили 48 новых случаев COVID-19

05.05.2020, 12:05, Новости дня

За последние сутки в Киеве выявили 48 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди вновь выявленных случаев – 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет, девочка 13 лет, 22 мужчины от 25 до 81 года и трое мальчиков четырех, 12 и 16 лет. В числе новых заболевших двое врачей.

За сутки умер один человек.

Госпитализировали восьмерых заболевших, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 11 человек, всего за все время пандемии вылечился 91 человек.

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже инфицированы 1583 человека, умерли 28 человек.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у  12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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