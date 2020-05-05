Талия больше 80 сантиметров действительно опасна для сердца и сосудов?

05.05.2020, 11:58, Разное

Об абдоминальном ожирении говорят, когда охват талии превышает 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметра у мужчин. Это известный фактор риска инфаркта. Теперь ученые показали, что оно также может утверждает о высокой вероятности повторных инфаркта и инсульта. Выводы своей научной работы они опубликовали в European Journal of Preventative Cardiology. Авторы считают, что те, кто уже перенес один инфаркт, должны следить за окружностью своей талии.

В новом исследовании авторы впервые показали, что вероятность повторных инфарктов и инсультов выше у людей с отложениями лишнего жира в области живота.

«Поддержание здорового охвата таллии важно для предупреждения повторных инсультов и инфарктов, независимо от того, сколько лекарств вы принимаете или насколько нормальны ваши анализы», – сказала CNN соавтор исследования доктор Хание Мохаммади (Hanieh Mohammadi) из Каролинского университета в Стогольме.

В новом исследовании ученые наблюдали за более чем 22000 пациентов, которые перенесли один инфаркт миокарда. Они фокусировались на том, как охват талии связан с развитием повторных инфарктов и инсультов. Оба заболевания развиваются вследствие перекрытия артерий тромбами.

Наблюдение продолжалось около четырех лет. За это время повторный инфаркт или инсульт развились у 7,3% мужчин и 7,9% женщин. У большинства пациентов было абдоминальное ожирение – охват талии больше 94 сантиметров для мужчин и более 80 сантиметров для женщин.

Авторы выявили, что абдоминальное ожирение – независимый фактор риска повторного инфаркта и инсульта, наряду с курением, гипертонией, сахарным диабетом и высоким индексом массы тела. Ученые подчеркивают, что охват талии оказался более значимым маркером, чем ожирение.