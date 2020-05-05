Израильский прорыв: выявлены антитела, которые активно атакуют коронавирус

05.05.2020, 11:55, Новости дня

Израильские ученые выявили антитела, активно атакующие коронавирус в организме человека. Они могут быть использованы для создания вакцины против COVID-19, передает портал i24 News.

"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", – цитирует портал министра обороны Израиля Нафтали Беннетта.

Сообщается, что глава военного ведомства посетил лабораторию израильского Института биологических исследований и там ему продемонстрировали, как работают эти антитела.

Теперь, по словам Беннетта, идет регистрация патентов, а затем начнется коммерческое производство вакцины.

Министр добавил, что гордится израильскими исследователями, которые "сделали огромные шаги" в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Еврокомиссия выделили около 7,5 миллиарда евро на разработку вакцины от COVID-19. По последним данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, сейчас в мире зарегистрировано 3,64 миллиона подтвержденных случаев заражения.