Безработица в Испании выросла в апреле на фоне коронавируса

05.05.2020, 11:55, Новости дня

Безработица в Испании выросла в апреле, поскольку ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, резко снизили деловую активность, пишет Reuters.

Количество людей, зарегистрированных как безработные, в апреле увеличилось на 7,97% по сравнению с предыдущим месяцем, или на 282,891 тысячи человек, до 3,8 миллиона человек, свидетельствуют данные Министерства труда Испании. В марте количество зарегистрированных безработных выросло на 9,31%

Стоимость пособий, выплачиваемых 5,2 миллиона человек, полностью или частично зависящих от пособий по безработице, в апреле подскочила на 207% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,5 миллиарда евро.

14 марта власти Испании ввели режим чрезвычайного положения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Пандемия COVID-19 и меры по борьбе с его распространением нанесли серьезный ущерб экономике страны.

В первом квартале экономика Испании, четвертая по величине в еврозоне, сократилась на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало самым резким спадом с начала наблюдений в 1995 году. В четвертом квартале 2019 года ВВП Испании вырос на 0,4%.