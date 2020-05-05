Мэрия Нижневартовска: прилетевшая из Москвы девушка не знала, что у нее коронавирус

05.05.2020, 11:55, Новости дня

Несовершеннолетняя девушка, которая прилетела из Москвы в Нижневартовск, не знала, что больна коронавирусом COVID-19. Поэтому ее нельзя обвинить в сокрытии информации, сообщил заместитель главы сибирского горда Николай Лукаш.

В своем обращении, опубликованном на странице в социальной сети "Вконтакте", чиновник пояснил, что информация об инфекции поступила только 30 апреля. Во время покупки билетов на самолет никто о болезни еще не знал.

Ранее глава местного отделения Роспотребнадзора Виктор Перекокин сообщил, что передал все материалы в полицию, так как девушка подвергала опасности всех, с кем контактировала.

На данный момент, пассажиры рейса Москва – Нижневартовск отправлены на двухнедельный карантин.