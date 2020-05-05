 

Учёные из Китая установили места, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего

05.05.2020, 11:53, Разное

Учёные из Китая провели исследование, в ходе которого пытались установить места, где риски заразиться коронавирусом выше всего. В результате своей работы они смогли составить карту вероятности передачи вируса в различных условиях.
Сотрудники нескольких университетов Китая, а именно The University of Hong Kong, Tsinghua University и Southeast University, собрали данные о случаях заражения и проанализировали их. В расчёт брались даже немногочисленные очаги, где число заразившихся не превышало 3 человек. В тоже время научные работники не стали использовать данные из провинции Хубей, поскольку в этом районе эпидемиологическая обстановка вышла из под контроля, и там действовали особые условия распространения COVID-19. В итоге учёные сумели выяснить, где вероятность заразиться коронавирусом наиболее высока.

Как оказалось, меньше всего люди рискуют заболеть, находясь на открытом воздухе. Выше вероятность вступить в контакт с инфицированным в общественном транспорте, заведениях общепита и во время проведения массовых мероприятий. Данный показатель составляет 34%. Наиболее же высокий уровень опасности достигается в пределах замкнутых помещений (79,9%). Чаще всего речь идёт о жилищах граждан.



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