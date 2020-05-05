Кремлевский шеф-повар рассказал, что едят на приеме в День Победы

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05.05.2020, 11:48, Новости дня

Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, какими блюдами угощают гостей на приеме у президента РФ по случаю Дня Победы.

По его словам, большинство приглашенных на горячее предпочитают рыбу, в частности осетрину. Хотя во время первой подачи предлагаются на выбор и мясные блюда: стейк из телячьей вырезки и кролик на пару, а также различная птица – куриное, утиное или гусиное филе с печеным яблоком, передает РИА «Новости». 

«Как правило, 50-60% гостей берут рыбу, 30% берут говядину, утку или гуся – 10-15%, кролика – 5 %. Конечно, есть и «н/з», потому что все просчитывается с запасом», – рассказал шеф-повар.

Галкин также рассказал о схеме закупки алкоголя для приема. По его словам, спиртные напитки покупаются в расчете на каждого гостя – «если вино – то бутылка на человека, водка – так же». 

Повар отметил, что алкоголь всегда остается после банкета, так как гости приема в основном немолодые люди.

«Тост за тостом идут поздравления, но совершенно необязательно после каждого тоста выпивать все – кто-то просто пригубит», – отметил он.

Шеф-повар добавил, что кто-то «под рыбу пьет белое вино, кто-то пьет красное, есть и коньяк. Виски тоже есть, но, как правило, это не предлагается за столом».

Также повар рассказал, что проработка стола начинается за несколько месяцев до торжества – сразу после Нового года.

«Идут проработки, дегустации, показы, согласования. До президента это все, конечно, не доходит, обычно эти вопросы решаются на уровне шефов и помощников администрации, которые отвечают за этот банкет», – рассказал он. 

В этом году из-за распространения коронавируса в стране традиционного торжественного приема в годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не будет.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом заявил, что вся РФ будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.



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