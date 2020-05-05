Мнение: Путин Ына наградил

05.05.2020, 11:40, Разное

Президент России наградил председателя Госсовета КНДР медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В президентском указе написано, что Ким Чен Ын заслужил этой награды «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике».

Вручить награду лично Ыну не получилось. Посол России в КНДР Александр Мацегора передал медаль Ына министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

Мне вот интересно, Трамп, Макрон, Джонсон, Цзиньпин, Зеленский, Лукашенко и др… тоже награждены? Или не заслужили?

На снимке: Путин и Ким Чен Ын на острове Русском 25 апреля 2019 года, фотография отсюда