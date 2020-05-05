 

Илон Маск стал отцом в седьмой раз: пол и необычное имя ребенка

05.05.2020, 11:31, Разное

Вчера, 4 мая, 32-летняя канадская певица Граймс впервые стала мамой. Об этом в Twitter сообщил ее бойфренд и отец ребенка, предприниматель, совладелец компании SpaceX и генеральный директор Tesla 48-летний Илон Маск. Для него этот ребенок стал седьмым.

Также в соцсети Илон сообщил, что у них с Граймс родился мальчик. А на вопрос, какое имя дали малышу, Маск ответил следующее:

X Æ A-12 Musk.

Впрочем, учитывая специфическое чувство юмора предпринимателя, вполне возможно, что это просто шутка.

“Никогда не рано обзавестись татуировками”, – иронично подписал снимок сына Маск. Но не пугайтесь: рисунки – лишь “маска” из InstagramИлон Маск с новорожденным сыномУ Маска растет пятеро детей от первой супруги, канадской писательницы Джастин Уилсон. Сыновей зовут Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон. Первенец пары, Невада Александр, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Супруги развелись после 8 лет совместной жизни. 

В 2010-м Маск женился на 23-летней актрисе Талуле Райли. Они прожили в браке два года, после чего развелись, а в 2013 году… снова поженились – на этот раз брак продлился 3 года. В ноябре 2016 года Маск развелся с Райли.

Впервые об отношениях Илона Маска и певицы Граймс заговорили в 2018 году, после того как они вместе вышли на красную дорожку бала Met Gala в Нью-Йорке. До этого они уже встречались около месяца. Осенью 2018 года Grimes была замечена на прогулке с детьми Маска.

Граймс и Илон Маск

Граймс c сыновьями Илона Маска



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