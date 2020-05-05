45-летняя актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой

05.05.2020, 11:31, Разное

О том, что “самая крутая девчонка на свете” (так ее в далеком 1994-м назвал американский писатель Джей МакИнерни, и с тех пор эти слова не повторил только ленивый) и звезда фильмов “Последние дни диско” и “Парни не плачут” беременна, стало известно в январе этого года. Сначала Хлоя попала в объектив папарацци в обтягивающем платье, которое не скрывало ее положения, а после – подтвердила все догадки в личном Instagram.

В прошлом месяце в интервью изданию Homme Girls актриса призналась, что ее ребенок должен появиться на свет 30 апреля. И вот, вчера, 4 мая, Севиньи заметили в Нью-Йорке с новорожденным на руках. Хлою сопровождал бойфренд и отец ребенка, галерист Синиша Макович. Пол и имя ребенка пока неизвестны.

Хлоя Севиньи и Синиша Макович

С отцом ребенка, галеристом Синишей Маковичем, актриса встречается чуть больше года (точную дату начала их романа определить сложно, так как слухи ходили давно, но вместе их впервые увидели лишь прошлым летом). До Синиши Хлоя встречалась с манекенщиком Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян. Лука младше ее на 20 лет.

К слову, еще несколько лет назад в интервью W Magazine актриса заявляла, что совсем не собирается рожать детей:

Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс… все это влияет на тело женщины. У меня этого всего не было, вот поэтому мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, только родив ребенка. Особенно если она рожает малыша в 30 лет, а не в 20.

Хлоя Севиньи в фотосете издания Homme Girls