 

Apple и Google не смогут получать личные данные пользователей после завершения пандемии

05.05.2020, 11:30, Разное

Сотрудники американских корпораций Google и Apple разработали приложение, направленное на отслеживание контактов. При этом по завершению пандемии коронавируса компании не смогут мониторить действия людей, благодаря деактивации Bluetooth можно отключить опцию.
В период карантина программисты Apple и Google создали специальную мобильную программу для защиты населения от вероятной угрозы заражения коронавирусом Covid-19. Пользователи ресурса время от времени вносят данные о состоянии собственного здоровья. В случае заболевания человека всем контактным лицам модераторы отправят оповещение о надобности пройти тест и отправиться на самоизоляцию. Новое приложение от известных IT-корпораций передает информацию не только тем, кто присутствует в контактах телефона, но и всем людям, кто общался с потерпевшим в общественных местах. В режиме реального времени программа способна обнаружить все смартфоны в радиусе действия и запомнить их.

У технологии нашлись противники. Американские правозащитники считают необходимым ликвидировать ее, когда закончится пандемия пневмония. По их мнению, киберзлоумышленники могут использовать разработку в своих целях. Сам проект построен на доверии, поэтому он функционирует лишь при кризисе, так как люди понимают глобальность возникшей проблемы и предоставляют личные сведения на добровольной основе. Эксперты предлагают выключить Bluetooth после окончания пандемии, тогда смартфон больше не сможет передавать данные.



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