 

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

05.05.2020, 10:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил главу КНДР Ким Чен Ына медалью к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщило российское посольство в Северной Корее.

«В соответствии с указом президента РФ председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Кроме того, отмечается вклад северокорейского лидера в сохранение мест погребения и мемориалов советских воинов в КНДР.

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, церемония прошла в Пхеньяне. 

В посольстве отмечают, что стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в прошлом году.

Ранее Минобороны РФ рассказало подробности воздушного парада в День Победы. 



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