 

Китайские исследователи обнаружили SARS-CoV-2 в воздухе нескольких больниц в Ухане

05.05.2020, 11:30, Разное

По информации американского издания The New York Times, китайские исследователи недавно нашли генетический маркер коронавируса в воздушных каплях диаметром до 1/10000 дюйма в больницах в Ухане. Таким образом, они в очередной раз продемонстрировали возможность распространения SARS-CoV-2 по воздуху.
Ранее подобные эксперименты проводились лишь в лабораторных условиях, но сейчас китайские специалисты решили провести его в больницах Уханя. Итоги их научной работы были опубликованы в научном издании Nature 27 апреля. Впрочем, не совсем понятном, был ли вирус в образце, собранном им, заразным. Тем не менее, крошечные капли, создаваемые при дыхании и разговоре, «плавали по воздуху». Проще говоря, у ученых появилось еще одно подтверждение возможности распространения коронавируса воздушно-капельным путем.

К сожалению, данное исследование китайских специалистов не помогло выявить, заразны ли фрагменты вируса. Около 2 месяцев назад было установлено, что частицы COVID-19 реже всего находят в изолированных помещениях или в больницах с нормальной системой вентиляции. Концентрация вируса повышалась в помещениях без вентиляции вроде туалетов. Поэтому эксперты призывают избегать тесных и закрытых пространств во время вспышки коронавируса.



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