Белый дом отстранился от прогноза, допускающего 3 тысячи смертей от коронавируса в день

05.05.2020, 11:13, Новости дня

Белый дом дистанцировался от мрачного прогноза, опубликованного в понедельник газетой New York Times, который предполагает, что к началу июня от коронавируса будут умирать примерно 3 тысячи человек в день.

Прогноз, основанный на моделях, обобщенных Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, предполагает, что количество летальных исходов почти удвоится по сравнению с нынешним уровнем, составляющим около 1750 человек в сутки.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил, что эти данные не отражают модели, которые анализируется командой президента.

«Это не документ Белого дома, он не направлялся в рабочую группу по коронавирусу и не проходил межведомственную проверку, – сказал он. – Эти данные не отражают никакие модели, которые разрабатывает рабочая группа, или данные, которые она анализирует».

«Поэтапные рекомендации президента по открытию Америки являются научно обоснованным подходом, с которым согласились ведущие эксперты федерального правительства в области здравоохранения и инфекционных заболеваний», – добавил Дир.