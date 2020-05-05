 

Конгрессмены обвинили Китай в попытках идеологической обработки студентов в США

05.05.2020, 11:13, Новости дня

Группа республиканских конгрессменов опубликовала письмо, в котором обвинила Китай в попытках идеологической обработки американских студентов.

Ведущие республиканцы в семи комитетах Палаты представителей направили письмо министру образования Бетси Девос, в котором попросили предоставить информацию и обвинили Пекин в финансировании американских университетов с целью распространения пропаганды Компартии Китая и ограничению исследований COVID-19 – заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Инициатором письма, опубликованного в понедельник, стал конгрессмен Джим Джордан, ведущий республиканец в комитете по надзору. Письмо также подписали главные республиканцы в комитетах по образованию, вооруженным силам, внутренней безопасности, науке, разведке и иностранным делам.

Китай является лидером по числу студентов, направляемых в США на учебу. В 2018 году в американских вузах учились около 370 тысяч китайцев, что составляет треть от общего международного студенческого контингента. Они являются важным источником доходов для американских колледжей и университетов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / В Испании резко сократилось число новых случаев и летальных исходов COVID-19

05.04 / В мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек

30.03 / Лидер демократов в округе Миссури умер от коронавируса

26.03 / Россияне начали оправдывать свои долги коронавирусом

18.04 / Россия вошла в десятку стран по числу зараженных коронавирусом

07.04 / Массовую встречу Благодатного огня во Внуково отменили

27.04 / Дмитрий Миллер рассказал, кто похитил его родного брата

28.03 / В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

17.04 / В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей 

17.04 / Власти Уханя пересчитали количество жертв COVID-19, число увеличилось почти вдвое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска