Конгрессмены обвинили Китай в попытках идеологической обработки студентов в США

05.05.2020, 11:13, Новости дня

Группа республиканских конгрессменов опубликовала письмо, в котором обвинила Китай в попытках идеологической обработки американских студентов.

Ведущие республиканцы в семи комитетах Палаты представителей направили письмо министру образования Бетси Девос, в котором попросили предоставить информацию и обвинили Пекин в финансировании американских университетов с целью распространения пропаганды Компартии Китая и ограничению исследований COVID-19 – заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Инициатором письма, опубликованного в понедельник, стал конгрессмен Джим Джордан, ведущий республиканец в комитете по надзору. Письмо также подписали главные республиканцы в комитетах по образованию, вооруженным силам, внутренней безопасности, науке, разведке и иностранным делам.

Китай является лидером по числу студентов, направляемых в США на учебу. В 2018 году в американских вузах учились около 370 тысяч китайцев, что составляет треть от общего международного студенческого контингента. Они являются важным источником доходов для американских колледжей и университетов.