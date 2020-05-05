Игровой смартфон Lenovo Legion получит уникальную боковую камеру-перископ

05.05.2020, 11:09, Разное

Стали известны технические данные и конструктивные особенности гаджета Lenovo Legion. Игровой смартфон получит уникальную боковую камеру-перископ, а также качественную систему охлаждения.

Компания Lenovo в настоящий момент ведёт разработку мобильного устройства, предназначенного для геймеров. Игровой смартфон Legion уже вышел в версии прототипа, и специалисты успели изучить особенности модели. В первую очередь они отметили уникальную боковую фронтальную камеру-перископ. Она выдвигается из правой центральной части устройства с расчетом на эксплуатацию при горизонтальном расположении девайса.

Разрешение данного объектива составляет 20 Мп. Основная камера, состоящая из двух модулей (16 и 64 Мп), также выделяется. Она расположена в необычном месте, сместившись почти к центру задней панели. Из деталей, которые находятся не на виду, эксперты выделили улучшенную систему управления и дополнительные устройства контроля. Учитывая, что речь идёт об игровом гаджете, заряд аккумуляторной батареи будет достигать 5 000 мАч, а пополнять его можно будет при помощи 90-ваттной быстрой зарядки. Разрешение экрана составляет 2 340 на 1 080 точек при формате изображения FullHD+. Частота обновления экрана равна 144 Гц.

В числе остальных характеристик указывается наличие двух портов USB-C и стереофонических динамиков. Работать Lenovo Legion будет на процессоре Snapdragon 865 от Qualcomm, а установленная оперативная память имеет формат LPDDR5 RAM. Дисковый накопитель получит технологию UFS 3.0. Управлять устройством станет операционная система Android 10 с собственной графической оболочкой производителя ZUI 12.