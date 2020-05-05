Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

05.05.2020, 11:09, Разное

Том Круз собирается снять очередной фильм в космосе, в чём ему поможет Илон Маск. Эта картина станет первой в истории, работа над которой будет осуществляться за пределами Земли.

В настоящий момент жанр научной фантастики является весьма популярным. Особенно у него прибавилось аудитории после развития компьютерных технологий. При помощи графических эффектов удаётся создать очень реалистичные сцены, показывая безвоздушное пространство за пределами Земли, но Том Круз решил в очередной раз проявить новаторский подход, он готовится снимать фильм в космосе. Это позволит реализовать ряд идей, впервые показав невесомость в художественной картине.

Помогать же продюсеру в этом будет Илон Маск, глава компании SpaceX, а также NASA накопившая большой опыт в создании документальных лент, снятых за пределами планеты. Кроме того, актёр сыграет одну из главных ролей в новом проекте. Он известен, как любитель острых ощущений, и часто выполняет трюки высокой сложности лично, в том числе, управляя истребителем в боевике “Лучший стрелок”, а потому упустить возможность стать первопроходцем и в этом начинании знаменитость не мог.

Пока нет информации, как будет называться фильм, снятый в космосе, но уже известно – это не очередная часть франшизы “Миссия невыполнима”. Также пока не озвучена дата начала съёмки и технические детали проекта.