Генконструктор РКК «Энергия» умер в больнице в Коммунарке

05.05.2020, 11:08, Новости дня

Член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65 году жизни.

«В больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. <…> Фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом»,– цитирует ТАСС президента РАН Александра Сергеева.

В Роскосмосе отметили, что смерть Микрина – это «большая утрата для ракетно-космической отрасли РФ и отечественной науки».

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования семье генконструктора.

«С болью в сердце я воспринял новость о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее», – цитирует его пресс-служба в Facebook.

Евгений Микрин – советский и российский ученый в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники.

Он внес значительный вклад в разработку систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов, автоматических космических аппаратов различного целевого назначения.

С 1981 года он работал в НПО «Энергия». С 2011 года он является академиком РАН, с 2017– членом президиума РАН.

О его заболевании коронавирусом стало известно в середине апреля.