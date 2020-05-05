 

Генконструктор РКК «Энергия» умер в больнице в Коммунарке

05.05.2020, 11:08, Новости дня

Член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65 году жизни.

«В больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. <…> Фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом»,– цитирует ТАСС президента РАН Александра Сергеева.

В Роскосмосе отметили, что смерть Микрина – это «большая утрата для ракетно-космической отрасли РФ и отечественной науки».

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования семье генконструктора. 

«С болью в сердце я воспринял новость о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее», – цитирует его пресс-служба в Facebook.

Евгений Микрин – советский и российский ученый в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. 

Он внес значительный вклад в разработку систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов, автоматических космических аппаратов различного целевого назначения. 

С 1981 года он работал в НПО «Энергия». С 2011 года он является академиком РАН, с 2017– членом президиума РАН.

О его заболевании коронавирусом стало известно в середине апреля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Прага потребовала от РФ не «вмешиваться» во «внутренние дела» Чехии

02.04 / Захарова: застрявшие в Катаре россияне вернутся домой в ближайшее время

26.04 / Власти Петербурга объяснили смерть нескольких медсестер во время пандемии

15.04 / Фонд Андрея Первозванного назвал дату доставки Благодатного огня в Москву

19.04 / VOAэкспресс 19 апреля 2020

31.03 / Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

29.03 / Проект «Заслуженный отдых» научит пенсионеров фотографировать и вести блоги

12.04 / Впервые в истории во всех американских штатах введен режим бедствия

03.05 / Россияне рассказали о планах после окончания самоизоляции

30.04 / Ведущая Первого канала потребовала от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска