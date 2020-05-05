Почти 90% новых вирус-положительных в Москве оказались моложе 65 лет

05.05.2020, 11:08, Новости дня

Новые вирус-положительные пациенты в Москве в большинстве случаев моложе 65 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«46,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 7% – от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших – дети», – информирует штаб в Telegram.

Всего в Москве коронавирус подтвержден у 80 тыс. 115 человек, из них 5 тыс. 714 случаев – за последние сутки.

Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 102 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания.

4 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 581. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 479.