Мнение: В Венесуэле поймали сотрудника Секретной Службы США

05.05.2020, 11:06, Разное

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5841799.html На заглавной фотографии сын генерала Бадэуля в лагере подготовки террористов на территории Колумбии, где он записывал ролики с угрозами Мадуро и в Венесуэле.

Один из арестованных американских террористов, оказался бывшим "зеленым беретом", который имел за плечами Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию, а в 2018-м году работал высокопоставленным сотрудником Секретной Службы в Белом Доме (вполне возможно, что он там числится и сейчас) и лично контактировал с руководителем Секретной Службы и советником Трампа по национальной безопасности.



Еще фото задержанных.



Еще один из опознанных наемников. Бывший капитан национальной гвардии Венесуэлы участвовавший в попытке неудачного гос.переворота весной 2019-го года и бежавший в Колумбию.



А это вишенка на торте.

Данный персонаж имел личные контакты с окружением Трампа через Секретную Службу. Есть некоторые подробности по его биографии.

С 2001 года – в составе подразделения "морских котиков" в Афганистане.

С 2005 года – в составе Первого антитеррористического командования в Ираке.

С 2009 года работал шефом секретной службы в Ливии.

С 2013 года работал в Сирии.

С 2018 года работал сотрудником Секретной Службы высокого уровня в Белом Доме.

В 2020-м году поехал в Венесуэлу, но тут то его и ждали.



Люк Денман и Аарон Берри.

А вот их схрон. Наемники должны были переодеться в форму венесуэльских военных, чтобы облегчить себе проникновение в Каракас. Можно отметить, что один из жилетов с американским флагом. Видимо, чтобы "свои" не перепутали.

Ниже, фото поисков сообщников, которые могли сбежать.

Поиски ведут солдаты Национальной Гвардии.

И еще. Глава ЧВК Silvercorp, который выступал в роли одного из подрядчиков провалившегося переворота, фактически обвинил в провале операции Гуайдо и его окружение, который не выполнил свои обязательства и откуда по его мнению могла произойти утечка, которая привела операцию к краху.



Гудро с "коллегами".

По его словам, операцию планировали провернуть используя 60 человек, в условиях недофинансирования.

Очевидно, что Гудро возьмет на себя роль стрелочника, чтобы выгородить правительство США и ЦРУ, ну а виновником провала сделают кого-нибудь из окружения Гуайдо. Или самого Гуайдо, если судить по обвинениям со стороны Гудро.

Между тем, по делу о попытке переворота в Венесуэле арестовано уже 114 человек и еще 92 находится в розыске.