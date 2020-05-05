Личное: Он не вправе осуждать!

05.05.2020, 11:04, Разное

350 врачей и прочих медицинских работников в Калининградской области отказались работать с началом эпидемии коронавируса. Глава областного Минздрава Кравченко заявил, что осуждать их не вправе:

«На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории “встали и вышли”», рассказал министр.



Фото: Соцсети

А ты кто такой, чтобы позволить себе даже помыслить, что можешь кого-то там осуждать или не осуждать? О каких правах вообще говорит этот чиновник?

Кто ты есть вообще, чтобы думать — осуждать врачей или нет!

Хотите откровенно? Вот предельно честно — кем у нас в стране является врач?

Судя по зарплате, почти любой врач, медсестра, санитарка — это чмо. Социальное чмо — и это не оскорбление, а печальный факт нашей жизни. Люди, спасающие наши жизни — самые важные люди! — получают копейки за свой большой труд.

Я посмотрела отчёты губернских властей по региону: средняя зарплата врача составляет 62 тысячи рублей в месяц.

Это, безусловно, враньё — манипуляции с цифрами, когда учитывается зарплата и министра, и чёрт его знает, что ещё. Но если посмотреть внимательно не на отчёты, а на официальную статистику, зарплаты врачей уже меньше на треть:

Но и это, как вы понимаете, лишь официальная ложь. На деле, как мне кажется, суммы выплат нужно разделить ещё на два, чтобы понять, сколько на самом деле получает обыкновенный врач.

При этом, задекларированный доход губернатора Калининградской области Антона Алиханова составил 3,5 миллиона рублей в 2018 году. Ну, вы понимаете, что задекларированный доход — это только лишь то, что никак не получилось спрятать?

Глава Минздрава области, который «не вправе осуждать», ещё в 2018 году высказал мнение, что зарплата зачастую является не главным мотивационным фактором для медика.

Серьёзно? Деньги — не главное? Ну, как жизнь теперь показала, что без достойной зарплаты врачи рисковать не хотят.

А он не вправе их осуждать, ага.



Фото: Соцсети

Вы знаете, нам всем повезло очень сильно! Повезло, потому что врачи — терпилы.

Получают копейки за свой труд. Принимают больных, не имея средств защиты. Рискуют своим здоровьем, жизнями своих семей, спасая нас от коронавируса. Не вылезают с работы сутками, а потом умирают.

Умирают на работе, которая оплачивается совсем не так, как тяжкий труд депутата.

Хотите совсем уж предельно честно? Будь я врачом, я бы уволилась ещё в феврале. Я бы не стала рисковать собой за зарплату, которая своим размером напоминает подачку. И уж тем более, не решилась бы рискнуть своими близкими, которым врачи приносят от заражённых баранов коронавирус домой.

А вы? Вы бы продолжали сейчас работать врачом?