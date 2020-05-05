Обозреватель Hill – в интересах США продлить СНВ-III, не дожидаясь Китая

05.05.2020, 11:00, Новости дня

Американские власти хотят, чтобы новый вариант соглашения о сокращении наступательного вооружения включал Пекин, но в этом нет никакого смысла, учитывая его относительно небольшой ядерный арсенал, пишет обозреватель The Hill Джон Фэрлэмб. По мнению аналитика, Вашингтону стоит как можно скорее продлить СНВ-III и охватить в нём новые системы, как это предлагает Москва.



Reuters

В середине апреля ведущие дипломаты РФ и США обсудили вопросы контроля над ядерными вооружениями. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил желание продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в следующем году.

Параллельно с этим замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РФ «Сармат» и гиперзвуковой планирующий боевой блок «Авангард» могут быть включены в соглашение. Американские власти ранее также выразили мнение, что эти системы должны подпадать под новые ограничения СНВ-III.

Лавров уточнил, что Вашингтону необходимо согласиться продлить СНВ-III, прежде чем Москва включит новые российские системы в будущие переговоры. Помпео же подтвердил позицию США о том, что будущие переговоры по контролю над вооружениями должны включать Китай. Но нет никакого смысла «держать договор в заложниках» в попытке втянуть Пекин в трёхстороннее соглашение, считает обозреватель The Hill отставной полковник Джон Фэрлэмб.

СНВ-III разрешает РФ и США разворачивать до 1550 ядерных боеголовок. Китай поддерживает минимальные силы сдерживания, которые, как недавно заявил директор Агентства военной разведки, составляют пару сотен ядерных боеголовок, напоминает он.

Принимая во внимание эту большую разницу, можно понять, почему Пекин не особо заинтересован в переговорах. Если РФ и США смогут значительно сократить своё вооружение в ходе нового раунда переговоров, тогда может появиться основание убедить Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, рассуждает автор статьи.

По его словам, администрация Трампа должна немедленно принять российское предложение о продлении СНВ-III и начать новый раунд переговоров по стратегическим вооружениям. Ведь это соглашение — единственный действующий российско-американский ядерный договор.

Если позволить пакту истечь в феврале 2021 года, не останется никаких ограничений для российских стратегических систем и режима инспекций для их проверки. Объединенный комитет начальников штабов и разведывательное сообщество США «решительно выступают» за продление СНВ-III, поскольку они знают, что его разрыв пагубно скажется на способностях страны оценивать и отражать угрозу.

«Смелый подход», который следует рассмотреть США, состоит в том, чтобы сейчас же вступить в переговоры с Россией о расширении СНВ-III. Он должен предусматривать сокращение развёрнутых боеголовок с 1550 до 1000 единиц, чего, по оценкам Объединённого комитета начальников штабов, будет достаточно для стратегии сдерживания.

Большая часть текста СНВ-III может остаться прежней. Но главная цель — быстро продлить договор, понизив количество боеголовок, и немедленно начать другие переговоры, чтобы включить новые системы, как предлагает Москва. Более того, Пентагону необходимо провести анализ, чтобы определить, можно ли сократить число развёрнутого вооружения ниже 1000 единиц.

«Некоторая осторожность в отношении российского предложения оправдана. Мы должны быть осторожны, соглашаясь включить гиперзвуковые летательные аппараты в дальнейшие переговоры. США нужна обычная ракета большой дальности, использующая эту технологию, и в настоящее время её разработка является приоритетной программой Министерства обороны», — считает Фэрлэмб.

«Нам нужна гиперзвуковая ракета с неядерным оснащением с радиусом действия от 8 до 10 тыс. километров, которая может быть запущена с контролируемой США территории в кратчайшие сроки. Почему? Если бы сегодня мы располагали проверенной информацией о том, что Северная Корея готовит для запуска ракеты с ядерным оружием достаточной дальности, чтобы достичь территории США, то единственными нашими системами, которые могли бы быстро поразить цель, оказались бы ядерные. Обычная система быстрого удара с большой дальности обеспечивает крайне необходимую альтернативу», — поясняет он.

По его мнению, РФ и Китай опасаются таких систем, потому что, если развернуть их в большом количестве, они смогут обеспечить возможность первого обычного удара по ядерным системам этих стран. В настоящее время США не планируют создавать ядерную версию гиперзвуковых ракет и могли бы согласиться ограничить число обычных версий. Но при этом определение гиперзвукового летательного аппарата необходимо тщательно определить, чтобы соглашение не охватывало запланированную обычную версию.

«Продление СНВ-III и вступление в переговоры по сокращению числа развернутых стратегических систем в США и РФ отвечают национальным интересам Америки. Администрация Трампа должна не упустить эту возможность», — заключает Джон Фэрлэмб.