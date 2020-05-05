 

Сын помог жительнице Красноярского края сжечь в бане останки ее мужа

05.05.2020, 10:53, Разное

В Красноярском крае сын помог своей матери сжечь останки ее мужа в бане. Инцидент произошел еще в 2018 году, но детали преступления сотрудникам полиции удалось только сейчас.
Житель населенного пункта Жуковки пропал без вести в 2018 году, когда вернулся с вахтовой работы. Сын и его супруга не могли объяснить пропажу. Проработка множества версия не дала положительных результатов. Тогда полицейские решили спровоцировать жену пропавшего гражданина. Они сообщили, что придут к ней с собакой с целью обыскать дом.

Тогда ночью вместе с сыном подозреваемая жительница Красноярского края откопала на огороде труп убитого мужа. Затем она попыталась сжечь его останки в бане, в этом ей помогал сын. Позднее задержанная жительница рассказала, что ее муж часто выпивал и скандалил. Во время последней ссоры она ударила его молотком, а в рот ему залила дезинфицирующее средство. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.



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