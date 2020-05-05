 

«Пополнение в семье!»: Сергей Безруков разводит кур на самоизоляции

05.05.2020, 10:53, Разное

Российский актер Сергей Безруков занялся разведением кур во время самоизоляции на карантине. Недавно артист продемонстрировал новых питомцев на своем участке.
Известный российский артист Сергей Безруков на период карантина из-за пандемии коронавируса отправился соблюдать режим самоизоляции в загородный дом. Там он не только проводит время с близкими людьми, но и занимается хозяйственными делами: устранил неполадки по дому, привел в порядок приусадебный участок и научился готовить различные блюда. На этом Сергей Безруков не намерен останавливаться, поэтому он решил разводить кур.

На своей странице в социальной сети Instagram актер обнародовал новый видеоролик, в котором показал взрослого петуха и нескольких кур. «У нас в семье пополнение!», – заявил он, также добавив, что такому увлечению поспособствовали крестьянские корни в момент проживания в деревне. В ролике зрители увидели переноску, из которой первым выбрался петух, а на всех питомцев пришли посмотреть родственники Сергея Безрукова: дети Мария и Степан, а также супруга Анна Матисон.

Несмотря на все хлопоты в деревне, актер помнит про творчество. Ранее он принял участие в популярном флешмобе, который касается изоляции, и принялся рисовать картины в свободное время, когда не занят домашними делами, передает «Телепрограмма».



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