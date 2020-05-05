Пресс-секретарь рассказал о состоянии Мишустина

05.05.2020, 10:48, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально, его лечение идет по плану, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным», – цитирует РИА «Новости» Белякова.

По его словам, лечение главы правительства проходит планово, «с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания».

Пресс-секретарь добавил, что Мишустин работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону.

В четверг премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.