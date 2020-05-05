Пресс-секретарь рассказал о состоянии Мишустина
05.05.2020, 10:48, Новости дня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально, его лечение идет по плану, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
«Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным», – цитирует РИА «Новости» Белякова.
По его словам, лечение главы правительства проходит планово, «с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания».
Пресс-секретарь добавил, что Мишустин работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону.
В четверг премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.
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