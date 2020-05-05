Мнение: Вакцина

05.05.2020, 10:46, Разное

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала разрешить жертвам домашнего насилия передвигаться по городу без спецпропуска.

По сути, Москалькова совершила открытие в медицине. Пьяный муж одним ударом в голову жене выбивает из нее все вирусы, и она в полном праве получить заветную справку в управе о полном иммунитете. Вместо справки патрулю можно предъявить синяк, обязательно с датой нанесения и сроком годности. По мере рассасывания гематомы процедуру повторить.