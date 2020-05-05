 

Степанов заявил, что Минздрав приступает к усовершенствованию второго этапа медреформы

05.05.2020, 10:45, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины начинает исправлять ситуацию с недостаточным финансированием государственных медицинских учреждений, которое было предусмотрено вторым этапом медицинской реформы. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он подчеркнул, что процесс, который стартовал 1 апреля, трудно назвать реформой. А его авторы, по мнению Степанова, якобы не понимают катастрофических последствий второго этапа медреформы для обычных украинцев.

На этом этапе предусматривалось закрытие 332 больниц и последующее увольнение 50 тыс. медработников.

“Мы не допустим этой несправедливости”, – сказал министр. 

По его словам, если ничего не изменить, миллионы украинцев будут лишены медицинской помощи. Степанов подчеркнул, что развитие некоторых болезней невозможно будет сдержать – например, туберкулеза.

Он отметил, что Минздрав не собирается отменять реформу, однако намерен ее усовершенствовать.

С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, Минздрав начинает подготовку и утверждение госстандартов предоставления медицинской помощи, “чего сейчас не существует”. После этого будут разработаны новые тарифы на медицинские услуги.

“До 1 июня мы внедряем такие принципы финансирования – все учреждения здравоохранения, которые предоставляют специализированную и высокоспециализированную помощь, получают финансирование из госбюджета не меньше, чем в 2019 году. Главным закупщиком остается Национальная служба здоровья Украины. Все финансирование будет идти через нее”, – сказал Степанов.

С 1 июня по государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться такие пакеты: первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, острый инфаркт, острый мозговой инсульт и четыре пакета лечения коронавирусной болезни COVID-19. Финансирование будет покрывать все траты, добавил министр.

Второй этап реформы стартовал 1 апреля. На этом этапе в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. 

В последнее время Степанов на ежедневных брифингах критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц.

С критикой медицинской реформы 4 мая выступил и президент Владимир Зеленский. 

“Реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. В частности, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы. Почти 1 тыс. больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. По новому механизму некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат “Мы закрылись. Держитесь”, – сказал глава государства. 

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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