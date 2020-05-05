 

Комитет Рады инициирует увеличение финансирования сферы здравоохранения Украины вдвое – Радуцкий

05.05.2020, 10:45, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования будет инициировать изменения в закон “О государственных медгарантиях медицинского обслуживания населения” для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019 года. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал глава комитета Михаил Радуцкий, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Президент вчера подчеркнул, что нам необходимо не сворачивать медреформу, а улучшать ее. Признать и исправлять ошибки. Так, первая ошибка, которю мы немедленно начинаем исправлять, – это недофинансирование системы здравоохранения. Такие страны, как Франция и Германия, тратят на здравоохранение приблизительно 10% ВВП, Польша в этом году выделила около 5%. С каждым годом этот процент постепенно увеличивается. ВВП Украины на порядок меньше, чем во Франции и Германии. Мы тратим на медицину только 3% ВВП”, – подчеркнул Радуцкий.

Он отметил, что в условиях кризиса и пандемии наиболее приоритетным является сохранение кадров и медучреждений.

“Мы вносим изменения в закон о государственных медгарантиях медицинского обслуживания населения, что позволит всем медучреждениям получить финансирование не меньше, чем в 2019 году”, – сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что в условиях дефицита финансирования реформа не будет успешной.

“Поэтому комитет настаивает на необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения в следующем году в два раза, до 6% ВВП”, – отметил Радуцкий.

Он также добавил, что правительство дополнительно выделит более 11 млрд грн на повышение заработной платы медикам.

Министерство здравоохранения Украины начинает исправлять ситуацию с недостаточным финансированием государственных медицинских учреждений, которое было предусмотрено вторым этапом медицинской реформы, заявил сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы стартовал 1 апреля. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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