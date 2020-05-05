 

The New York Times получила Пулитцера за “разоблачение хищничества режима Путина”. Российское посольство назвало материалы газеты русофобскими

05.05.2020, 10:45, Новости дня

В США 4 мая объявили лауреатов Пулитцеровской премии, из-за пандемии коронавируса церемония проходила онлайн. Список лауреатов опубликован на сайте премии. 

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в США и мире в области журналистики, литературы, музыки и театра. Ее вручают ежегодно с 1917 года. 

Больше всего наград – три – получила американская газета The New York Times. 

В частности, издание удостоилось награды в номинации “Международный репортаж” за “серию захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина”.

Речь идет о восьми материалах разных авторов, которые газета опубликовала в марте – декабре 2019 года. Среди них материалы об убийстве украинского офицера Ивана Мамчура в Ровно по заказу ФСБ РФ, отравлении бизнесмена Эмилиана Гебрева в Болгарии, российских интересах в конфликтах в Ливии и ЦАР, а также об обстреле гражданских объектов российской авиацией в Сирии.

Также издание получило награды за расследование Брайана Розенталя об индустрии такси в Нью-Йорке и за эссе Николь Ханны-Джонс о расовом неравенстве.

Главная премия – “Служение обществу” – досталась журналистам изданий Anchorage Daily News и ProPublica. В течение года они выпустили серию публикаций о нехватке полицейских и сексуальном насилии на Аляске.

Наградами также были отмечены издание The Washington Post, The Los Angeles Times, агентства Reuters, Associated Press и другие. 

Российское посольство в США отреагировало на вручение премии журналистам The New York Times. Работу издания российские дипломаты назвали “скоропортящимся “творчеством”. 

“Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, “большой риск”, то только для репутации. Рассматриваем данную серию статей The New York Times о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов”, – сказано в опубликованном в Facebook 5 мая заявлении посольства. 

Три года назад пулитцеровская премия уже вручалась «Нью-Йорк Таймс» за демонизацию России. Подобное скоропортящееся…

Posted by Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США on Esmaspäev, 4. mai 2020

В 2017 году The New York Times уже получала Пулитцеровскую премию “за определяющие текущую повестку дня материалы об усилиях Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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