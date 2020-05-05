Месяц без сигарет снижает риск осложнений после операции

05.05.2020, 10:40, Разное

Курильщики сталкиваются со значительно более высоким риском послеоперационных осложнений, в частности, нарушением функций сердца и легких, инфекциями и замедленным заживлением ран. При отказе от курения, по крайней мере, за четыре недели до операции, не только ниже риск осложнений, но и лучше состояние здоровья спустя шесть месяцев после хирургического вмешательства.

В обзоре, который для Всемирной организации здравоохранения подготовили ученые из Университета Ньюкасла и Всемирной федерации обществ анестезиологов показало, говорится что каждая дополнительная неделя без табака (после четырех недель) улучшает послеоперационные результаты на 19%.

«В докладе приводятся доказательства того, что откладывание малых или плановых операций дает пациентам возможность отказаться от курения, и приводит к лучшему результату лечения», – рассказал Винаяк Прасад (Vinayak Prasad), руководитель отдела ВОЗ по борьбе с курением.

Никотин и угарный газ в сигаретах снижают уровень кислорода и значительно увеличивают риск сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, повреждение легких от табачного дыма затрудняет прохождение необходимого количества воздуха.

Исследователи сообщили, что курение нарушает иммунитет, замедляет заживление и повышает риск заражения раны. Всего одна выкуренная сигарета снижает способность организма доставлять необходимые питательные вещества для заживления после операции.

Также было обнаружено, что пациенты, которые бросили курить, реже испытывают осложнения при анестезии.

«Послеоперационные осложнения создают значительную нагрузку как для медицинских учреждений, так и для пациента. Врачи первичной медицинской помощи, хирурги, медсестры и семьи играют важную роль в оказании поддержки пациенту по отказу от курения на каждом этапе ухода, особенно перед операцией», – объяснил Шамс Сайед (Shams Syed), координатор по качеству медицинской помощи ВОЗ.