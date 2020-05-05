Названы самые востребованные профессии посткоронавирусного будущего

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05.05.2020, 10:35, Новости дня

Эксперты спрогнозировали, какие профессии окажутся наиболее востребованными после окончания пандемии коронавируса COVID-19.

Так, по мнению специалистов Института прогрессивного образования, в ближайшей перспективе повысится спрос на антикризисных консультантов для предприятий, специалистов по личным финансам и тайм-менеджменту, сообщает RT.

Из-за перехода компаний на работу в электронных форматах обязательно будут востребованы программисты, эксперты по диджитализации процессов, SMM и контент-менеджеры. Не останутся без работы работники кол-центров, интернет-магазинов, курьеры и водители, а также те, кто оказывает бытовые услуги (сантехники, сборщики мебели и т.д.)

После пандемии люди станут больше заботиться о своем здоровье, поэтому возрастет потребность в врачах общей практики, способных работать онлайн, а также в соцработниках и сиделках. Отдельно эксперты упоминают будущую востребованность психологов из-за негативного влияния на людей долгого периода самоизоляции.

Эксперты также уверены, что в новой ситуации появятся и совершенно новые профессии.

"Например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой", — считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.



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